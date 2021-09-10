Знаменитая манекенщица, которая сегодня, 10 сентября, празднует день рождения, недавно отправилась на вечеринку в штате Пенсильвания, что в США.

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Для выхода она выбрала безупречный розовый аутфит от украинского дизайнера Марианны Сенчины. Ее фирменным стилем являются наряды в горошек, рюши и банты, которые подчеркивают женственность. Брендом, который был создан в 2015 году руководят две сестры – Марианна и Наталья. Наряды этой марки примерило немало знаменитостей, среди которых Рианна и Дуа Липа.



Наряды из весенне-летней коллекции украинского бренда / Фото с сайта Marianna Senchina

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Образ Коко Роши

Модель Коко Роша примерила на вечеринку льняной жакет cross-body с пышными рукавами. Данное изделие несколько нестандартное, поскольку не застегивается на пуговицы, а завязывается сзади на бант.

Дополнением к жакету стала мини-юбка розового цвета с накладными карманами. Модель надела костюм из новой коллекции весна – лето 2021. Жакет на сайте стоит 16 400 гривен, а юбка – 9 400 гривен.

Коко Роша дополнила образ белыми сапогами, заплела волосы в пучок, а на лице сделала эффектный макияж. Стильные кадры знаменитость сделала на капоте машины, позируя на фоне голубого неба.



Фото образа Коко Роши/ Фото з НВ Life