Супермодель Хейли Бибер – новое лицо бельевого бренда Victoria's Secret: стильные кадры

Бельевой бренд Victoria's Secret пригласил стать лицом своей новой рекламной кампании американскую супермодель Хейли Бибер. Манекенщица снялась в одежде для сна и трех комплектах нижнего белья из эластичного шелка.

Появление 24-летней Хейли Бибер в нижнем белье бренда Victoria's Secret вызвало резонанс в сети. Дело в том, что в последнее время вокруг всемирно известной марки крутится немало скандалов. Многие годы Victoria's Secret диктовали миру свои стандарты красоты, которые не нравились пользователям.

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Бренд неоднократно обвиняли в том, что для рекламы они выбирают супер худых моделей, однако в реальной жизни женщины имеют разные формы. Из-за этого летом бренд объявил, что закрывает свое ежегодное шоу Victoria's Secret.

Марка поменяла политику и начала снимать в рекламе девушек с разными параметрами. За последние несколько месяцев бренд реабилитировался в глазах поклонников, поэтому решил порадовать фанатов новым рекламным лицом – Хейли Бибер, которую любят во всем мире.

Перед камерами манекенщица позировала в белом комплекте с черным кружевом, в фиолетовом изделии и сиреневом образе с красной окантовкой.

Мы очень рады приветствовать Хейли в активной группе женщин. Ее искренность и стремление оставаться верной себе вдохновляют,

– отметила главная дизайнер Victoria's Secret Lingerie Джени Шаффер.



Хейли Бибер снялась в рекламной съемке одежды для сна / Фото с инстаграма



Хейли Бибер снялась в рекламной съемке одежды для сна / Фото с инстаграма



Хейли Бибер снялась в рекламной съемке одежды для сна / Фото с инстаграма