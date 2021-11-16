Немецкая супермодель Клаудия Шиффер, которая завоевала свое место в фэшн-индустрии и вошла в число самых успешных моделей мира, не перестает удивлять фанатов своими модельными данными. В своем возрасте длинноногая блондинка может похвастаться стройной фигурой и роскошным видом.

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Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что зафиксировано "Книгой рекордов Гиннеса". На 2015 год она появилась на обложках глянцев более тысячи раз.

Последние 30 лет Клаудия не только не сходит с модных глянцев, но и удивляет публику идеальными формами. Параметры знаменитости до сих пор близки к модельным стандартам "90-60-90".

На красной дорожке модель появилась в цветочном платье на бретельках с глубоким декольте от бренда Richard Quinn. Клаудия надела под платье черные колготки и классические туфли-лодочки на каблуке. Ее эффектный выход дополнили минималистичный клатч, легкий макияж и выпрямленные волосы.



Эффектный выход Клаудии Шиффер / Фото из Getty Images



Эффектный выход Клаудии Шиффер / Фото из Getty Images