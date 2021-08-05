Стильный объемный клатч способен добавить оригинальности любому образу. Именно поэтому стритстайл-звезды так ярко демонстрируют новый аксессуар в своих инстаграм-отчетах.

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Почему стоит приобрести клатч-облако

Это вместительная и оригинальная модель, которую можно найти в разных цветах. Она служит прекрасной заменой шопера, ведь в нее можно положить все, что угодно. Донателла Версаче даже создала специальные сумки для деловых встреч, в которые можно поместить мини-ноутбук.

Яркий дизайн этого аксессуара дополнит любой образ. Трендовые сумки можно найти как в известных модных домах, так и на полках масс-маркета. А мбассадорами объемного клатча в этом сезоне можно считать бренд Miu Miu, который выпустил коллекцию разноцветных моделей, Bottega Veneta, которые добавили вязаные сумки и анималистический принт, Givenchy и Fendi.

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С чем носить трендовые сумки

Клатч-облако подойдет как к деловому стилю, так и придаст изюминки расслабленным летним платьям и костюмам. Инстаграм-инфлюенсеры с помощью этого аксессуара смогли воплотить свои самые стильные образы. Яркая сумка также прекрасно дополнит наряд в стиле колорблокинг.

Леони Ханне тщательно подготовилась к летнему сезону и приобрела не одну модель. Она красуется на фотографиях с розовой, бежевой, желтой и оранжевой сумками.

Валентина Ферраньи взяла с собой на вечеринку стильный клатч желтого цвета, который соединила с платьем нежного розового цвета.

Стилист Янка Полианы тоже не обошла летний тренд на объемные клатчи. Она отдала предпочтение модели с анималистическим принтом, стильной зеленой и красной сумке от Bottega Veneta.



