Мода – это бесконечный поиск новизны и замены одних трендовых вещей другими. Впрочем, довольно часто встречаются такие тренды, которые не сходят с модных радаров несколько сезонов. Таким образом у нас есть возможность перестать гнаться за самыми актуальными вещами. Один из таких трендов – одежда с массивными плечами.

Жакеты с массивными плечами держатся в топе уже несколько сезонов подряд, и даже весной не будут сдавать своих позиций, пишет Harper's Bazaar.

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Больше вариаций вещей с плечами представила Prada. Их "плечистые" жакеты с ремнями на талии до сих пор числятся в wish list всех фешионисток мира.



Акцент на плечах – тренд весны 2021 / Harper's Bazaar

Все весенние показы наглядно продемонстрировали, что в ближайшее время status quo на изделия с акцентом на плечах никак не изменятся. В новых коллекциях дизайнеры представили акцентированную линию плеча еще больше.

Изабель Маран в своей коллекции обратился к любимой эстетики 80-х, дополнив массивными плечами не только жакеты, но и платья и топы.

Примеры акцентных вещей с плечами



Акцент на плечах – тренд весны 2021​ / Фото з Pinterest



Акцент на плечах – тренд весны 2021​ / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весны 2021​ / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весны 2021​ / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весны 2021​ / Фото з Pinterest