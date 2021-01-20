Каждый раз перед прогулкой девушки могут надолго задержаться перед шкафом в поиске того самого идеального образа, в котором они будут чувствовать себя комфортно и стильно. Впрочем, для того, чтобы не терять время, можно просто зайти за вдохновением на инстаграм-аккаунты стильных девушек, которые своим нарядом и стилем могут дать фору любым модным подиумам.

На инстаграм-просторах можно очень легко потеряться среди многообразия интересных и ярких аккаунтов, пишет 24 канал. Мы собрали профили стильных инфлюенсерок, стилю которых хочется подражать, ведь их образы вдохновляют одеваться столь же изящно и интересно, как делают они сами.

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Есть девушки, которые с рождения имеют хороший вкус в одежде. Они умеют сочетать несочетаемое, не боятся экспериментировать, поэтому становятся fashion-иконами и популярными it-girls. Всех девушек в подборке объединяет любовь к моде и неповторимое чувство стиля, поэтому у них есть чему поучиться.

Леони Ханне

Невероятно стильные аутфит, профессиональные позирования, высокий рост, стройная фигура и очаровательная улыбка - именно так выглядит немецкая инфлюенсерка, которая очаровывает всех своим безупречным вкусом. За инстаграмом модной инфлюенсерки из Германии Леони Ханне следят 3 миллиона человек.

В своем инстаграм-аккаунте девушка делится модными лайфхаками, рассказывает о трендах и демонстрирует оригинальные образы. Коллекции ее одежды, обуви и сумок может позавидовать любая модница, ведь в ее гардеробе найдутся все новинки и культовые модели известных брендов. В течение последних двух лет блогерша живет в Лондоне.

София Коэльо

Софию Коэльо по праву можно считать иконой стиля, ведь она умеет ловко сочетать одежду и интересно играть на контрастах. София Коэльо - португальский стилист, которая прекрасно зарекомендовала себя среди мировых стилистов. Девушка обладает большим стилем и вкусом в одежде, поэтому каждый ее образ каждый раз поражает и восхищает. За инстаграм-страницей инфлюенсерки следит более полумиллиона человек.

Жанна Дамас

Жанну Дамас часто называют наследницей Брижит Бардо и Джейн Биркин - девушка стала современной иконой парижского стиля. Жанне легко удается сочетать небрежный ретро-шик с последними трендами, но в своих образах it-girl часто акцентирует внимание на винтажной одежде.

Джинсы клеш, платья с цветочным принтом, сочетание белого и бежевого цветов - вырисовывается явный портрет парижанки 70-х. В воскресенье, 17 января, любимица streetsyle-фотографов впервые стала мамой.

Матильда Джерф

Матильда Джерф гармонично сочетает в своих образах все последние тренды и расслабленные образы. Девушка умеет одеваться просто и с изюминкой и вдохновляет почти 1,5 миллиона поклонников.

Кроме инстаграма девушка имеет свой ютуб-канал в которых снимает туториалы об укладке волос, рассказывает о своем стиле, повседневном уходе и любимых бьюти-продуктах. Матильда в кадре мила и застенчивая.

Джесси Буш

Фотограф и модница из Новой Зеландии Джесси Буш живет в Лондоне. Девушка относится к покупкам осознанно и старается всегда находить несколько классных способов носить одну и ту же вещь.

В модных формулах Джесси неизменными составляющими остаются трикотаж и светлые прямые джинсы, меняется только обувь и верхняя одежда. Повторить образы девушки очень легко – практически все вещи могут уже быть в вашем гардеробе. Достаточно проявить немного фантазии, а недостающие элементы всегда можно докупить. Тем более что все вещи, которые участвуют в модных экспериментах Джесси, максимально универсальны.

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев давно прозвали новой Кэрри Брэдшоу. И это не случайность. Ее безумные сочетания цветов и невероятные принты всегда выглядят органично, а врожденное чувство стиля помогает ей составлять небанальные наряды, а не просто красиво фотографироваться в Instagram.