Красивые и стильные украшения – одна из наибольших слабостей девушек. Украшения являются прекрасными дополняющими штрихами для образа в офис, на вечеринку, деловую встречу или даже отдых.

Правильно подобранные модные украшения способны кардинально изменить весь ваш внешний вид, придавая образу изюминки.

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Иногда хуже несовременного наряда могут быть только устаревшие украшения. Вместо того, чтобы украшать и дополнять образ, они портят весь внешний вид. Поэтому для того, чтобы вы выглядели стильно в актуальных украшениях, рассказываем, что будет на пике популярности этой весной.

Серьги-гвоздики

Такие серьги – незаменимые помощники гардероба. Они подходят к любому образу и уместны независимо от того, где вы окажетесь – на вечеринке или в тренажерном зале.



Актуальные украшения весны / Vogue

Серьги-кольца

Такие серьги будут особенно популярны не только весной, но и круглый год. Ими довольно часто завершает образ португальский стилист София Коэльо и бразильская модель Жизель Оливейра.



Актуальные украшения весны / Vogue

Браслет Bangle

Такие браслеты подходят почти ко всему – от классического жакета до образа с водолазкой или лонгсливом. А вот оставить на руке один минималистичный браслет, или надеть сразу несколько – выбор за вами.



Актуальные украшения весны / Vogue

Оригинальный кулон

В нашей жизни цепочки занимают ведущее место, ведь мы ими не только дополняем стильные образы, но и часто носим даже под одеждой. Этой весной стоит надевать цепочки с красивыми кулонами, которые придадут аутфиту изысканный вид.



Актуальные украшения весны / Vogue

Золотистая цепочка

Золотистые цепочки этой весной не будут терять своей актуальности и останутся незаменимым аксессуаром этого сезона. Более массивный фасон придаст определенный шарм, а тонкая цепочка – немного женственности.



Актуальные украшения весны / Vogue

Жемчужная нить

Жемчужные бусы никогда не выйдут из моды. Весной обратите внимание на маленькие жемчужинки, которые нанизаны на нить. Вы не ошибетесь с выбором, если сделаете ставку на классику.



Актуальные украшения весны / Vogue

Кольцо-печатка

Кольцо с блестящими камешками, вашими инициалами, монолитное или минималистичное – идеальное кольцо, которое должно появиться в вашем ящике.



Актуальные украшения весны / Vogue

Сет из колец

Ансамбль из нескольких колец продолжает завоевывать популярность. Выбирайте этой весной готовый сет украшений, который идеально впишется в любой образ.



Актуальные украшения весны / Vogue

Разноцветные камни

Играйте в этом сезоне с золотыми и серебряными оттенками, но если захотите придать образу торжественности, то обратите внимание на переливы синего сапфира и темно-красного граната. Украшение из цветного камня – это самый простой способ подчеркнуть индивидуальность.



Актуальные украшения весны / Vogue

Стальные часы

Модель стальных часов пригодится для любой ситуации – от дружеской встречи за чашечкой кофе до важного собеседования.



Актуальные украшения весны / Vogue