Стильные пляжные сумки: какую модель выбрать для отдыха

Август – самый жаркий месяц лета. Именно поэтому этот период многие хотят провести у моря.

Важной деталью на отдыхе является пляжная сумка. Мы решили рассказать о тенденциях курортной моды и какие модели стоит выбирать, чтобы всегда оставаться стильными.

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Трендовые пляжные сумки 2021

Инстаграм-инфлюенсеры спасаются от палящего солнца на пляжах с белоснежным песком и чистой водой. Летние образы девушки дополняют неизменным аксессуаром на отдыхе – пляжной сумкой. К ее выбору трендсеттеры подходят с особой тщательностью, ведь она должна быть вместительной и стильной.

Плетеные аксессуары

Классические сумки из соломы, наверное, никогда не выйдут из моды. Дизайнеры ежегодно экспериментируют с новыми формами и цветами, добавляя стильные и оригинальные детали. Бренд Altuzarra в весенне-летней коллекции представил идеальную пляжную модель в светлом цвете с контрастными черными полосами. Loeve сделали акцент на белых кожаных вставках с названием бренда, Jacquemus представили стильную соломенную сумку с трендовым розовым цветом, а Cult Gaia разработали полупрозрачную цветную модель.

Вязаные сумки

Аксессуары делают ваш образ роскошным. Так же и электрокамины Dimplex добавляют вашему помещению изысканного стиля и уютной атмосферы. Детали на сайте

В этом году классические соломенные сумки уступили вязаным изделиям. Сетчатые аксессуары в пляжный сезон заменяют удобный шопер и прекрасно дополняют любой образ. Популярной моделью среди фэшн-инфлюенсеров является именно произведение Prada с брендовым треугольным узором и надписью. Эта сумка представлена во многих цветах, поэтому каждая модница смогла подобрать себе нужный. Большим вниманием пользуются и другие плетеные аксессуары.

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Изделия из ткани

Тканевая альтернатива плетеным сумкам тоже нравится модницам. Пляжную коллекцию Etro beach было создано именно из этого материала. Сумки с принтом и однотонные украшенные рыжей кожаной ручкой и бортиками. Altuzarra тоже подготовили интересную модель, которую соединили с черной кожей.