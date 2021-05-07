Полосатые платья напоминают об отдыхе, поэтому с наступлением лета они будут особенно актуальны. Бренд Jason Wu представили платье-тунику с матрасными полосками, которое прекрасно подойдет для пляжного отдыха.

Читайте также Приталенные, асимметричные и прямого кроя: актуальные силуэты блейзеров 2021

Итальянский бренд Versace показали в своей коллекции яркую версию летнего платья. Gabriela Hearst представили также яркий вариант платья оранжевого оттенка, которое визуально напоминает сочетание боди и юбку.

Модные платья в полоску / Vogue

Модные платья в полоску / Vogue

Christian Dior и Michael Kors показали в своих коллекциях базовые туники свободного кроя с вертикальными полосками. Креативный директор Мария Грация Кюри соединила сразу несколько оттенков полосатого узора, собранного на талии с помощью плетеного ремня. Майкл Корс изготовил макси рубашку на пуговицах, которая прекрасно подойдет для летних прогулок.

Модные платья в полоску / Vogue

Модные платья в полоску / Vogue

Платье с полосатым узором появилось в коллекции Louis Vuitton. Николя Жескьер создал шелковое платье на бретелях, которое соединил с ломбером размера оверсайз и туфлями в мужском стиле.

Модные платья в полоску / Vogue