На Неделях моды стритстайл-фотографы обращают внимание не только на стильных фэшионисток, но и на парные выходы, которые сопровождаются wow-эффектом. Образы, подобранные в одинаковой палитре цветов и стилистике, – это феерический бум на любой Неделе моды.

Звезды стритстайла часто появляются перед камерами в синонимических образах, а их луки выглядят очень гармонично и синхронизированно. Стилей для двоих есть десятки: классика, смарт-кэжуал, кэжуал, спорт и спорт-шик, богемный и многие другие.

К теме Стильные идеи образов для пар в фотографиях, которые понравятся каждому

Стильный парный образ – это уже давно не одинаковые футболки, куртки и джинсы. Для того, чтобы создать впечатляющие аутфиты, стоит знать некоторые приемы и секреты, которые стилисты советуют применять парам для создания парных луков.

Одинаковая фактура

В парных образах деним и кожа выглядят довольно интересно. Это может быть одно изделие, деталь или же total look. Стилисты рекомендуют надеть девушке кожаную юбку, платье или брюки, а мужчине – кожаный блейзер, или вариант для более смелых – кожаный тренч.



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style

Цветовая гамма

Можно собрать образы в одном цвете или его оттенках, добавить несколько цветов, которые будут перекликаться между собой. Также можно в одном аутфите использовать основной акцентный цвет, а во втором повторить этот цвет в принте или деталях.



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Унисекс

Для стиля унисекс стоит выбирать наряд, который идеально сидит на обоих. К примеру, можно собрать два идентичных образа (худи, джоггеры, кроссовки и куртка-паффер) или повторить одну вещь в двух аутфитах (оверсайзовый структурированный блейзер и платье или юбка для женщины, такой же пиджак и рубашка и джинсы для мужчины).



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Принты

Подбирая парные комбинации стилисты советуют объединяющим элементом выбрать принт. Он может быть идентичным на разных вещах или же одного типа, но с разными пропорциями или цветовой гаммой.

Школа стиля Pupm Your Style Studio пишет, что можно обратить внимание на абстрактный принт на водолазке в сочетании с платьем и идентичный принт на мужских брюках. Может быть и другой вариант: блейзер в тонкую полоску в одном аутфите, и юбка в полоску другого цвета во втором.



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style

Контраст

"Классный прием, который можно применить не только для черно-белых сочетаний, но и для ярких цветовых комбинаций. Если вы еще не уверены в том, как удачно добавить красок в свои образы, воспользуйтесь цветным кругом Иттена или же выберите пастельные оттенки", – пишет школа стиля.



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style



Стильные парные образы / Фото из инстаграма Pupm Your Style