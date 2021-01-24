Стильные идеи образов для пар в фотографиях, которые понравятся каждому
Стильные couple look – это яркое решение для совместных выходов. Образы подобраны в равной палитре цветов и стилистике– это феерический бум на любом Недели моды. Впрочем, это только на первый взгляд кажется, что подобрать одежду для двух очень легко, на самом деле это задача не из простых.
Знаменитости и звезды стритстайла часто появляются перед камерами в синонимических образах, а их луки выглядят очень гармонично и синхронизировано. Одеваться в одинаковом стиле любят Виктория и Дэвид Бекхэм, Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также множество других пар, пишет 24 канал.
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В современном мире есть не только одежда унисекс, но и стили. Это значительно облегчает задачу, когда вы решаете проработать стиль для себя и любимого. Стилей для двух десятки: классика, смарт-кэжуал, кэжуал, спорт и спорт-шик, богемный и многие другие. Исключительно женские стили также есть чем дополнить.
Если на вас женственный или бельевой стиль, пусть ваша вторая половинка сделает ставку на классику. А выбирая романтику себе, выберите пастельные оттенки в классических силуэтах для своего мужчины.
Делайте ставку на цветовую гамму – теплую или холодную, пастельную или контрастную, приглушенную или яркую. Можно выбрать близкие и похожие цвета, а можно наоборот – комплиментарные – цвета, которые расположены в цветовом круге друг напротив друга (например, красный + зеленый, желтый + фиолетовый, синий + оранжевый).
Монохромное сочетание (тона от темного до светлого одного цвета) сделает образ более романтичным и загадочным, а colorblock (контрастное сочетание нескольких чистых цветов) – ярким и запоминающимся.
В материале собрана подборка стильных идей для парных образов, которые можно применить на себе и своем партнере.
Стильные идеи образов для пар в фотографиях
Акцент на пастельных цветах
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Зимний образ
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Яркие детали
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Многослойность
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Классический стиль
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Лидирующий цвет
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Классический образ
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Спортивный стиль
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
Сочетание классики и спорта
Стильные парные образы / Фото з Instagram / @stilnodostupno
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