Самые стильные хлопковые платья этого лета: подборка роскошных изделий

Хлопок – самый любимый материал дизайнеров в создании летних коллекций, он может легко конкурировать со льном или шелком. Чтобы спастись от летней жары, этим летом стоит пополнить свой арсенал самыми желанными платьями.

В этом сезоне дизайнеры представили в своих коллекциях немало красивых вариантов, которые понравятся всем модницам – от романтических вариантов с объемными рукавами до драматических черных моделей.

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Объемные модели

В коллекциях брендов можно найти много хлопковые платья с легкими, объемными рукавами-фонариками или буфами.

Модельер Альберта Ферретти продемонстрировала кружевное мини-платье в приглушенном оттенке лимонного крема, которое удачно сочетается с плетеными сандалиями. Бренд Rejina Pyo к платью рубашечного кроя добавили гиперобъемные плечи и короткие рукава, а Cinq a Sept предложили эффектный образ в неоновом цвете, который подойдет обладательницам загорелой кожи.



Модные хлопковые платья этим летом​ / Vogue



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue

Вырезы на талии

Платья с вырезами на талии особенно эффектны в этом сезоне. Их уже успели примерить все звезды стритстайла, инстаграм-модницы и известные знаменитости. Стилисты советуют приобрести трендовое хлопковое платье с вырезами в классической цветовой гамме: белом, черном или бежевом оттенках.



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue

Платья-рубашки

Когда на улице сильно жарко, единственное, что может спасти вас – хлопковое платье, которое не будет прилегать к телу, обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость. Смело выбирайте этим летом платье рубашечного кроя, в котором можно прийти в офис и выбраться на прогулку вечером.

Такое платье можно носить с супертрендовыми сандалиями на липучках, кроссовками или модными яркими босоножками.



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue

Свадебное платье

Хлопковые платья подходят не только для повседневных дел или отдыха на морских курортах. Белоснежный образ можно использовать как свадебное платье.

Schiaparelli предложили этим летом эффектное мини на одно плечо с преувеличенными рукавами, Adeam показали элегантное платье с разрезом у бедра и объемными рукавами, а Carolina Herrera сделали ставку на образ с объемными плечами-бабочками.

К каждому такому платью достаточно подобрать лишь украшения и обувь, и образ современной невесты будет готовым.



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue

Драматическое платье

Помимо ярких и белоснежных платьев, этим летом есть немало черных драматических изделий. Если первые два варианта есть у всех модниц, то черный вариант пока что не так популярен. Платье из черного хлопка лучше всего носить вечером, поскольку есть вероятность не выдержать дневной жары.



Модные хлопковые платья этим летом / Vogue