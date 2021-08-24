Национальная украинская одежда покорила мир моды. Рубашки и платья с традиционным украинским узором с каждым годом завоевывают все больше сердец модниц.
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За последние несколько лет вышиванка стала модной этноодеждой в мире. В вышитых рубашках знаменитости появляются на красных дорожках, шумных вечеринках и музыкальных фестивалях.
Чаще всего вышиванку в украинском стиле сочетают со светлыми джинсами, брюками палаццо, бермудами, юбками. Ранее ее надевали только на праздник или какоето торжественное событие, сейчас же вышиванку надевают в обычные выходные дни, сочетая с повседневными элементами гардероба.
Современные вышиванки представлены многочисленными стилевыми выполнением, фасонами в различных цветах. Для создания романтического образа, сочетайте вышиванку с юбкой. Для изысканного и элегантного образа соедините вышитую рубашку с брюками палаццо, дополнив босоножками на каблуках.
Летом есть прекрасный шанс совместить вышиванку с шортами. Выбирайте деним изделия, бермуды или льняные шорты пастельных цветов. Чтобы создать роскошный образ – надевайте вышитое платье, с которым можно создать два разных образы, сочетая или с кедами, или с трендовыми босоножками на завязках. Как стильно одеться на День Независимости – смотрите в подборке.
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото Etnodim
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото с Pinterest
Стильные образы с вышиванкой на День Независимости / Фото Etnodim