Этой весной деним покорял мировые подиумы, а теплый период года – настоящая эпоха Возрождения джинсовых вещей. Чтобы оставаться в модном авангарде, сочетайте в этом сезоне различные фактуры и текстуры, которые помогут сделать образ интереснее.

Джинсовые сеты, состоящие из куртки и брюк, чаще всего встречаются именно весной. Звезды стритстайла советуют носить одновременно несколько джинсовых вещей. Вариантов может быть немало, ведь деним универсален и с легкостью может использоваться в разных направлениях и модных решениях.

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Весенняя мода – настоящий простор для вдохновения, поэтому школа стиля Pump Your Style рассказала в своем инстаграме, как создать интересные комбинации и собрать образ, который захочется рассматривать.

Минимализм

Чтобы создать минималистичный образ, стоит сочетать изделия лаконичного кроя без дополнительной отделки. Оттенки не обязательно должны быть одинаковыми. Минималистичный образ рекомендуется дополнять аксессуарами. Яркая сумка или интересная обувь прекрасно подойдут к этой комбинации.



Как носить деним этой весной / Pump Your Studio



Игра объемов

"Акцентируем верхнюю или нижнюю часть тела. Например, юбку мини дополняем курткой оверсайз или к юбке миди темного оттенка добавляем светлую укороченную куртку", – говорится на инстаграм-странице школы стиля.



Как носить деним этой весной / Pump Your Studio

Сочетание материалов

Очень интересно и свежо смотрится комбинация double denim с дополнительным материалом. Это может быть одно изделие с сочетанием различных тканей или же многослойные образы.



Как носить деним этой весной / Pump Your Studio



Фактура и детали

"Вы точно привлечете внимание окружающих, если выберете изделие с интересными деталями (или объемная контрастная прострочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия). Можно использовать одно украшенное изделие или соединить два изделия с одинаковым декором, тем самым создав тотал лук", – пишет Pump Your Style.



Как носить деним этой весной / Pump Your Studio

Наслоение

Стилисты отмечают, что весь аутфит может быть собран из джинсовых изделий или же включать вещи из других материалов. К примеру, можем совместить жилет и куртку из денима и джинсы прямого кроя.



Как носить деним этой весной / Pump Your Studio