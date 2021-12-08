Как стильно одеться зимой: интересные образы показывает итальянка Вероника Ферраро

В Италии живет еще одна модница, кроме знаменитой Кьяры Ферраньи – Вероника Ферраро. Девушка публикует стильные зимние образы и вдохновляет своими аутфитами более миллиона поклонников.

Инфлюэнсерша из Милана Вероника Ферраро показывает, что зимой можно выглядеть практично, удобно и модно.

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Streetstyle-активистка является частой гостьей на модных показах. В ее гардеробе можно найти стеганную куртку из последней коллекции Miu Miu, дутые пуховики Jacquemus, уютные свитера, шерстяные рубашки, элегантные юбочные костюмы и пальто от собственного бренда Not After Ten.

У итальянки много нарядов в нейтральной цветовой гамме. Такую одежду легко сочетать и носить как для повседневных выходов, так и праздничных.

Для прогулки девушка выбирает классический белый свитер, который сочетает с голубыми джинсами и коричневым плащом с пушистым воротником и рукавами.

Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы

На отдых Вероника выбирает черные худи с капюшоном, брюки на флисе, ботинки на массивной подошве и завершает свой аутфит зимним пальто от Balmain. Инфлюэнсерша также выбирает яркий синий пуховик, который дополняет серыми джогерами и черной шапкой.

Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы

Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы

Также в гардеробе девушки есть трендовая коричневая дубленка с белым воротником и рукавами. К такой верхней одежде модница подбирает сумку из такого же материала, как и дубленка. Выглядит такой ансамбль в паре со светло-коричневыми зимними лосинами довольно стильно.

Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы

Для более теплой погоды Ферраро выбирает вместо сапог кроссовки. На ней молочно-кремовый топ, голубые джинсы и багровый лакированный плащ.

Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы



Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы



Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы



Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы



Модные образы Вероники Ферраро / Фото из инстаграма модницы