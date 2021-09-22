Судя по образам ведущих мировых модниц, новый сезон наполнен минимализмом, пастельными цветами и классическими элементами гардероба. Этой осенью присматривайтесь к удлиненным свитерам, которые можно носить соло с ботинками на массивной подошве в стиле Bottega Veneta.

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Британская модница Алисия Родди создает стильный монохромный образ, сочетая молочный свитер с горловиной в паре с белыми ботинками. Для теплой погоды выбирайте спортивный черный костюм в паре с трендовым головным убором – панамой.



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Фэшн-блогерша Каролина Бломст в этом сезоне делает ставку на уютные свитера, которые объединяет с классическими голубыми джинсами, а в дождливую погоду охотно надевает белые джинсы дополняя их лаковыми черными лоферами.



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши

Модница из Копенгагена Эмили Синдлев создает многослойный аутфит. Она примеряет различные оттенки денима, дополнив широкие синие джинсы светло-голубой джинсовой курткой. Сверху блондинка накинула свитшот в красно-белую полоску.



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши

Скандинавская streetstyle-звезда Перниль Тейсбек уже успела выгулять трендовые сапоги-трубы белого цвета в паре с молочной дубленкой макси-длины. Выглядит такой образ очень стильно и эффектно. Датский стилист также прогулялась в классическом аутфите, состоящем из белой футболки, рубашки и кофейных брюк, довершив весь ансамбль безупречным длинным тренчем.



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши

Фешиониста Анук Уве берется демонстрировать на себе трендовый верхней убор – стеганую куртку и длинные пальто в клетку. В теплые дни девушка отказывается от дополнительного наряда и выходит на прогулку в классическом черном свитере и кремовых брюках палаццо.



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши



Стильные осенние образы от инфлюенсеров / Фото из инстаграма блогерши