С приходом зимы звезды стритстайла стали чаще в своем гардеробе делать ставку на Teddy Bear из овчины, что представлены в самых разнообразных цветах.

Читайте также Мятный костюм с хрустальной бахромой и яркий макияж: Тина Кунаки показала эффектный образ

Обычно Тиффани Хсу любит демонстрировать своей аудитории супермодные вещи из последних коллекций известных брендов, впрочем, на этот раз порадовала пользователей комфортным зимним образом, который может повторить каждая модница.

Образ Тиффани Хсу

Инфлюенсер для прогулки выбрала серый спортивный костюм от шведского бренда Cos. Под худи с капюшоном девушка надела базовую белую футболку, а сверху – белоснежную шубу из овчины. Образ дополнили черные ботинки с молочными вставками от бренда Bottega Veneta.

Нежный образ фэшиониста довершила большим пушистым клатчем желтого цвета. Тиффани распустила короткие волосы, а на лице сделала яркий макияж с акцентом на красной губной помаде.



Модный образ Тиффани Хсу / Фото из инстаграма



Модный образ Тиффани Хсу / Фото из инстаграма