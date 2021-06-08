Стильно и горячо: какие купальники будут модны летом 2021

Пришло лето, а значит, и до отпуска осталось совсем немного. Ни одна модница не решится пропустить купальный сезон, поэтому весомым встает вопрос выбора купальника. При этом нужно выбрать ту вещь, которая будет подчеркивать загар, красивые черты и прятать недостатки фигуры. Какие купальники будут актуальными в сезоне 2021 года – узнавайте дальше.

Красивая коллекция купальников на отдыхе никогда не будет лишней. Более того, отпуск может стать еще насыщеннее, если порадовать себя парой ярких и оригинальных бикини.

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Какие купальники будут модны летом 2021

Купальники с завязками на талии

Смелый тренд на купальники с завязками популяризирует американская модель Эмили Ратаковски. Шнурки бикини красиво подчеркнут талию и визуально сделают вашу фигуру стройнее. Ратаковски создала собственный бренд купальных костюмов с названием Inamorata, где купальники похожего фасона прекрасно сидят на всех типах фигуры.



Модные купальники лето 2021 / Фото инстаграм Эмили Ратаковски

Больше цвета

Лето – это та пора, когда хочется отдалиться от всего серого и будничного, поэтому добавьте в ваш купальный костюм сочных красок. Актуальными цветами этого сезона являются фуксия, изумрудный, голубой и лайм. Также, не бойтесь экспериментировать с парео и накидками, ведь они добавят "изюминки" в ваш пляжный лук.



Какие купальники модные летом 2021 / Фото инстаграм Кьяры Ферраньи

Цельные купальники

Вечной классикой пляжной моды являются цельные купальники. Преимуществом этого фасона является то, что он подходит почти всем типам фигуры. Летом-2021 необычайной популярности набирают закрытые купальники стильного асимметричного кроя.



Стильные купальники 2021 / Фото инстаграм Леони Ганне

Фактурные купальники

Последним модным трендом, который массово подхватили все модные инфлуенсеры, стал фактурный купальник, который имеет много вариантов – от ткани в рубчик до стянутой резинки. Такая вещь сразу выделит вас оригинальностью среди всех модниц на пляже.



Трендовые купальники-2021 / Фото Pinterest

Купальник с высокими плавками

Высокий низ купальника магическим образом умеет удлинять ноги и красиво подчеркивать бедра. Такой фасон бикини стал безумно популярным еще в прошлом году и до сих пор держит лидерские позиции. Однако, учитывайте, что такие плавки из-за своей высокой посадки могут делать вашу талию стройнее, а могут и укорачивать ее.



Стильные купальники на лето 2021 / Фото из инстаграма Эльзы Хоск