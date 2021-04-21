Самая стильная обувь весны – экокеды Veja: как их носят модницы инстаграма
Просматривая фотографии модниц в инстаграме можно заметить, как весной в центре внимания резко оказались экокеды французского бренда Veja. Несмотря на огромное разнообразие кроссовок, фешионисты решили усовершенствовать свои образы именно этими моделями.
Источник:Vogue
Марка заботится об окружающей среде, поэтому придерживается всех стандартов sustainable-fashion. Кеды изготавливают из переработанных пластиковых бутылок и натуральных материалов, которые бренд покупает на органических фермах.
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Кеды Veja узнать довольно легко. Они имеют актуальный и минималистичный дизайн и логотип буквы V разных цветов на каждой стороне обуви.
Кеды уже успели приобрести звезды стритстайла и главные модницы инстаграма. В такой обуви Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции. Белоснежные кеды от Veja она дополнила тренчем от одесского бренда Olenich.
В 2018 году эту обувь во время тура по Австралии и Океании надевала Меган Маркл, тогда она еще не была мейнстримом. Сейчас поклонницами этой марки являются Эмили Ратажковски, Эмма Уотсон и звезды стритстайлов.
Инфлюэнсеры всегда задают вектор трендам, поэтому Veja быстро стали главной обувью в гардеробах модниц со всего мира. Кеды подходят ко всему – от цветочных платьев до широких джинсов или кожаных брюк.
Парижская модница Лея Сфез сочетает светлые кеды Veja с белой буквой в паре с молочным штанным костюмом. Эмили Линдмарк сочетает их с денимом, а Мария Вальдес комбинирует кеды с пальто в тонкую полоску.
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