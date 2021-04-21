Просматривая фотографии модниц в инстаграме можно заметить, как весной в центре внимания резко оказались экокеды французского бренда Veja. Несмотря на огромное разнообразие кроссовок, фешионисты решили усовершенствовать свои образы именно этими моделями.

Марка заботится об окружающей среде, поэтому придерживается всех стандартов sustainable-fashion. Кеды изготавливают из переработанных пластиковых бутылок и натуральных материалов, которые бренд покупает на органических фермах.

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Кеды Veja узнать довольно легко. Они имеют актуальный и минималистичный дизайн и логотип буквы V разных цветов на каждой стороне обуви.

Кеды уже успели приобрести звезды стритстайла и главные модницы инстаграма. В такой обуви Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции. Белоснежные кеды от Veja она дополнила тренчем от одесского бренда Olenich.

В 2018 году эту обувь во время тура по Австралии и Океании надевала Меган Маркл, тогда она еще не была мейнстримом. Сейчас поклонницами этой марки являются Эмили Ратажковски, Эмма Уотсон и звезды стритстайлов.

Инфлюэнсеры всегда задают вектор трендам, поэтому Veja быстро стали главной обувью в гардеробах модниц со всего мира. Кеды подходят ко всему – от цветочных платьев до широких джинсов или кожаных брюк.

Парижская модница Лея Сфез сочетает светлые кеды Veja с белой буквой в паре с молочным штанным костюмом. Эмили Линдмарк сочетает их с денимом, а Мария Вальдес комбинирует кеды с пальто в тонкую полоску.