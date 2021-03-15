Март – довольно холодный первый месяц весны, поэтому этот период идеально подходит для сапог. Внимание всех модниц завоевала обувь Paris Texas, которую уже успели примерить Кьяра Ферраньи, Дуа Липа и многие другие знаменитости.

Впервые мир узнал о сапогах Paris Texas в 2018 году, после того, как их постоянно стала носить модель Эмили Ратаковски. Она одна из первых выгуляла сапоги на каблуке со змеиным принтом, и впоследствии стала настоящим послом бренда. Теперь у Эмили есть все модели в самых разнообразных цветах.

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Впоследствии ряды поклонников обувь пополнили Кендалл Дженнер, Оливия Калп, Энн Хэтэуэй, Кьяра Ферраньи, Хейли Бибер и Дуа Липа.

На инаугурации президента США Мина Харрис шла в блестящих ботфортах бренда из капсульной коллекции. В таких же встречала Новый год итальянка Кьяра Ферраньи, а шведская модель Эльза Хоск одела их день рождения подруги.

Самая популярная модель бренда Paris Texas – сапоги с тиснением под кожу крокодила. В сапогах ходили по Нью-Йорку Дуа Липа, Джиджи Хадид и Рита Ора.

Что известно о бренде Paris Texas

К успешности бренда две сестры из Италии шли более 5 лет. Анна-Мария и Маргарита Брив основали Paris Texas в 2015 году. До этого Анна-Мария владела мультибрендовым магазином обуви в Милане Norrgatan. К ней впоследствии присоединилась и Маргарита. Впервые в качестве дизайнеров сестры попробовали себя в 2012 году, выпустив первую капсулу босоножек.

Когда все модели распродали практически за неделю, сестры задумались над тем, чтобы запустить что-то более значимое. У них возникла идея создать микс итальянского качества, французского шика и техасского духа.

Париж и Техас – две противоположности. Париж изящный, Техас же дикий и дерзкий. Мы воплощаем эти контрасты с помощью простых и изысканных форм, выполненных в смелых цветах и ​​материалах,

– рассказала об истории названия бренда Анна-Мария.

Сестры вдохновлялись обувью своей бабушки, которая любила носить яркие модели на каблуке. Они хотели выделиться на фоне других брендов и создать такую ​​обувь, в которой можно было выйти на работу утром, а вечером встретиться с друзьями за коктейлем, не испытывая боли и усталости в ногах.

В ассортименте бренда представлены разноцветные мюли, босоножки и лодочки, но больше всего внимание сосредоточено именно на сапогах, которые производят в Тоскане из различных материалов, от шпильки до устойчивых каблуков.