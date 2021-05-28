Стильная модель Эльза Хоск восхитила впечатляющим образом: фото

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очаровала сеть стильным образом. Популярная модель сделала новый кадр в стильном черном аутфите.

Молодая мамочка Эльза Хоск обожает одеваться в красивую одежду. Знаменитость постоянно готовит для своей 6-миллионной аудитории безупречные образы. В этом сезоне особую популярность завоевали жакеты, поэтому манекенщица продемонстрировала горячий тренд на себе.

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Эльза проживает со своим мужем Томом Дейли и дочерью Тууликки в особняке в пригороде Лос-Анджелеса. Блондинка наслаждается материнством, поэтому пока что не участвует в модных показах и не посещает светские мероприятия.

Несмотря на отсутствие насыщенной жизни в мегаполисе, шведка все равно почти ежедневно составляет замечательные образы, которыми вдохновляются миллионы поклонников.

Образ Эльзы Хоск

Икона стиля Эльза Хоск сделала кадр на территории собственного особняка на фоне бассейна, в котором недавно снималась для фотосессии в глянце Vogue. 32-летняя модель надела черный топ, который соединила со стильным удлиненным жакетом.

Образ дополнили черные брюки в тонкую полоску на высокой посадке. К такому изысканному аутфиту Эльза подобрала туфли-лодочки бежевого цвета с черным носком.

Стильный look дополнили золотистая цепочка на шее и модная минималистичная сумка зеленого цвета от бренда Balenciaga. Эльза распустила вьющиеся волосы, глаза нарисовала светлыми тенями, а губы – коричневой помадой.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма