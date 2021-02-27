Софию Коэльо по праву можно считать иконой стиля, ведь она хорошо разбирается в трендах и умеет удачно совместить простые базовые вещи. Ее новый образ – прекрасный пример, как можно одеться в деним с ног до головы уже в начале весны.

София Коэльо – португальский стилист, которая прекрасно зарекомендовала себя среди мировых стилистов. Девушка обладает незаурядным стилем и вкусом в одежде, поэтому каждый ее образ поражает и восхищает.

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Для прогулки София выбрала белую водолазку с высокой горловиной, джинсовую куртку и широкие джинсовые штаны с разрезом на колене от Storets. Джинсовый образ она соединила с бежевыми туфлями на шнуровке.

Белокурые волосы девушка завязала в хвост. Среди аксессуаров София сделала ставку на золотистых серьгах-кольцах. Весь ее образ прекрасно дополнила мягкая бежевая сумка из стеганой ткани.

За инстаграм-страницей инфлюенсера следит больше полумиллиона людей, поэтому новый кадр сразу разлетелся по сети и восхитил ее фанатов.

"Теперь это будет мой будущий образ", "Двойной деним – это любовь", "Такой красивый вид у этого образа", "Я одержима твоими образами", – написали пользователи в инстаграме.



Весенний образ Софии Коэльо / Фото из инсаграма



​Весенний образ Софии Коэльо / Фото из инсаграма