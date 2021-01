Стиль преппи сочетает в себе элементы официально-делового и смарт-кэжуала. Этот стиль одежды – удобный, сдержанный и элегантный одновременно. Как правильно одеваться в этом стиле – читайте далее.

Источник: 24 канал

Что известно о стиле преппи

Термин преппи возник в 40-х годах прошлого века в Новой Ангии, в среде выпускников элитных закрытых колледжей.

Интересно С чем носить джинсовую рубашку этой весной: стильные образы для прогулок

Называется стиль преппи от слова preparatory – подготовительный. Словом преппи стали называть выпускников, готовящихся к поступлению в лучшие университеты страны, а также их стиль одежды, главной приметой которого была форма с логотипами колледжей.

Дети из лучших семей, которые одевались в наряды присущие стилю преппи пропагандировали особый образ мышления и стиль жизни: нацеленность на успех, прекрасные манеры, блестящие знания в профессиональной сфере, занятия спортом (конным поло, гольфом, сквошем). Преппи-стиль был сдержан, подчеркивал аккуратность, опрятность и неброскую элегантность.

Раньше стиль преппи был отличительной чертой исключительно "золотой молодежи", но со временем он превратился в модный тренд. В стиле преппи начали одеваться те, кто не посещал университет. Особую популярность стиль получил после выхода на экраны сериала "Сплетница" о жизни молодежи из высшего общества Нью-Йорка.

Элементы одежды стиля преппи

Неотъемлемой частью этого стиля являются классические пиджаки, прямые свитера, кардиганы, разнообразные пуловеры и джемперы классического фасона. Самый характерный элемент одежды – вязаный жилет, его надевали поверх рубашек-оксфордов, которые также популярны среди представителей преппи-стиля, особенно если они украшены клетчатым принтом.

Но кроме блузок для создания такого образа подойдут также базовые классические монохромные футболки и поло (футболки с воротничком).

Обратите внимание Если нет идей для образов: 7 лучших зимних аутфитов, которые надо успеть выгулять

Основные идеи стиля преппи

Натуральные ткани – шерсть, хлопок, твид, кашемир, вискоза;

Основные цвета – красный, темно-синий, зеленый, бордовый, песочный или бежевый, белый, ярко-желтый, коричневый, серый;

Принты – различные варианты клеточки, ромбы, полоски;

Обувь на невысоком каблуке – мокасины, ботинки, лоферы, балетки, лодочки, оксфорды, броги, монки, топсайдери;

Минимализм в украшениях и естественный макияж;

Внимание к деталям – аккуратные воротнички, контрастная строчка, отвороты на рукавах.

Одежда преппи в повседневной жизни



Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style



Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style



Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль преппи для повседневных образов / Фото из инстаграма Pump Your Style