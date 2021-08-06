Летний сезон выдался жарким не только из-за погоды, но и через новые тенденции. Подбросила дров в огонь и знаменитая певица Леди Гага. Мы решили проанализировать ее летний стиль 2021 и поделиться самыми яркими образами знаменитости.

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Летние образы Леди Гаги

27 июля папарацци подхватили звезду в стильном неординарном платье. Леди Гага выбрала для выхода в свет трикотажное черное мини-платье с длинными рукавами . И зюминки образу придавали контрастные белые перья , которым были отделаны рукава . Уникальную модель изготовил для певицы дизайнер Марк Джейкобс . Довершила трендовую одежду знаменитость черными каблуками на высоченной платформе и сумкой с массивной золотой цепью вместо ручки.

Леди Гага не забыла и о цветочных мотивах , которые расцвели на ее изысканном шифоновом платье свободного кроя. Певица прихватила также желтую сумочку от Louis Vuitton и любимые каблуки на высокой платформе.

В этот же день она изменила свой летний расслабленный образ на изысканный наряд. Леди Гага надела черный боди и колготки с металлическим блеском , а сверху накинула удлиненный жакет. Дополнила образ массивной обувью, очками "кошачий глаз" и платком, которым стильно прикрыла волосы.

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Этот эпатажный образ от модного дома Valentino из коллекции Haute Couture привлек немало внимания. 1 августа Леди Гага вышла из вестибюля гостиницы в ярком фиолетовом платье-накидке . Главным аксессуаром стал неодинарний головной убор с сиреневыми перьями от Philip Treacy . Ярким довершением стали длинные перчатки и прозрачные туфли на шпильке.

Резкая смена образов – это в стиле Леди Гаги. После экстравагантного платья она ослабила атмосферу двубортным классическим костюмом с полосатым принтом. Довершила стильный тандем с помощью очков "кошачий глаз" Agmes x Simone Bodmer-Turner и стильной белой сумкой.

Новая волна откровенности не задержалась и Леди Гага предстала перед папарацци в велосипедках и кроп-топе небесного оттенка от Marc Jacobs. Привычный спортивный комплект она превратила в эпатажный наряд , добавив высокие каблуки, мини-сумку белого цвета, черные солнцезащитные очки и золотые серьги.

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