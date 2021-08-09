У многих модниц со стилем гранж вовсе не ассоциируются летние аутфиты и легкость образов, впрочем, стилисты отмечают главные элементы, которые могут присутствовать в августовских образах.

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Гранж стал частью моды – его элементы можно видеть в коллекциях многих брендов. Даже такие модные дома, как Chanel, Givenchy, Saint Laurent используют элементы этого стиля в своих образах.

Этот стиль невозможно спутать с любым другим стилем, так как он имеет четкие и ярко выраженные характерные черты.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Основные элементы стиля и их адаптация к летнему гардеробу

Удлиненные футболки с надписями или изображением любимых рок-групп

"Такую модель комбинируем с велосипедками и кедами или наоборот – сатиновой юбкой и мюлями на невысоком каблуке. Дополняем образ акцентными украшениями и смело направляемся на вечеринку или встречу с подругами", – советуют стилисты.



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма

Клетчатые рубашки

Рубашки в клетку вполне носибельный вариант как в черте города, так и на отдыхе. Такую рубашку можете надевать поверх купальников, кроп-топов или как самостоятельную единицу.



Стильные образы гранж / Фото с Pinterest

"Грубая обувь"

"Хотя на первый взгляд это может выглядеть непонятно, такое сочетание как боты+легкое романтичное платье выглядит максимально удачно и стильно. Игра на контрастах поднимает образ на совершенно новый уровень завершенности", – говорится в инстаграм-заметке.



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Куртки из кожи и денима (оверсайз)

Довольно распространенные элементы гардероба для летних вечеров, хотя и мало кто ассоциирует их со стилем гранж. Школа стиля рекомендует выбирать модели свободного кроя или оверсайз с минимальным количеством декора.



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Эффекты потертости и старения

Можно добавить на ваши шорты или джинсы легкие потертости или смелые разрезы – и ваш образ приобретет нотки нового стиля.



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы гранж / Фото из инстаграма Pump Your Studio