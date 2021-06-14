Стиль бохо ассоциируется с пышными платьями и юбками, украшенными цветочным принтом, вышивкой, с добавлением бахромы и узоров.

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Корни стиля бохо ведут в Центральную Европу, а именно в Богемию – место в Чехии, откуда прибыли цыгане. Они пристроились в беднейших районах Франции, где были соседями с начинающими писателями, поэтами, актерами и художниками. Таким образом в созданной среде зародился стиль сотканный из симбиоза богемности и нищеты.

Оригинальный стиль бохо в одежде возник с помощью смешивания таких стилей, как винтаж, гранж, кантри, этно, хиппи, готического и цыганских стилей. Бохо представляет собой стильный микс несовместимых вещей: нежные платья с ботинками кантри или кружева с вязаной одеждой. Также для стиля бохо свойственна многослойность, сочетание различных принтов и тканевых фактур.

Шьется одежда только из натуральных тканей: хлопок, лен, трикотаж, шерсть или искусственная кожа. Натуральная кожа или замша в вещах почти никогда не встречается, поскольку приверженцы стиля не поддерживают убийство животных.

Бохо сочетает яркие детали национальных костюмов многих народностей, становясь универсальным, как для жителей Америки, так и для жителей далекой Австралии. Сейчас этот стиль ассоциируется с эпохой хиппи, ковбоев и масштабным фестивалем Коачелла.

Наряды в стиле богемного шика дизайнеры ежегодно добавляют в свои коллекции, поэтому соответствующие элементы гардероба можно найти не только в люксовом сегменте, но и в масс-маркете.

Стилисты школы стиля Pump Your Style на своей странице в инстаграме рассказали, какие основные составляющие стиля бохо и в каких единицах можно с легкостью адаптировать в гардеробы современных модниц.

Бахрома

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"Один из трендов последних лет, появившийся в моделях сумок, юбок, верхней одежды. Если вы покупаете вещи раз и на несколько сезонов, то в изделиях с бахромой можете быть уверены", – отметили стилисты.



Модные образы в стиле бохо / Фото из инстаграма Pump Your Style

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Принт пейсли

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Еще этот орнамент называют "турецким огурцом". Особенно интересно смотрится в сочетании с однотонными вещами, в комплектах пижамного стиля или же купальниках.



Модные образы в стиле бохо / Фото из инстаграма Pump Your Style

Гамма природных (натуральных) цветов

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Стилисты отмечают, что если вы выберите для аутфита такие цвета, как кирпичный, индиго, коричневый, то однозначно добавите нотку бохо в его настроение.



Модные образы в стиле бохо / Фото из инстаграма Pump Your Style

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Вышивка и другие этномотивы

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"Здесь мы говорим не о традиционной вышиванке, а о ее элементах на платьях, блузах, комплектах любого кроя, или даже на аксессуарах. Комбинируем с джинсами, шортами, мини-юбками и сатиновыми штанами, спортивной обувью и каблуками", – говорится в заметке.



Модные образы в стиле бохо / Фото из инстаграма Pump Your Style

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Сочетание различных фактур и многослойность

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Если вы скомбинируете деним, замшу и кожу или хлопок, то автоматически добавите элемент бохо в свой аутфит.

"Чокеры из бисера или многослойные подвески с кулонами в виде раскопанных памятников истории – все это завораживает, притягивает взгляды и довершает даже самые простые образы", – отмечают в инстаграм-публикации.



Модные образы в стиле бохо / Фото из инстаграма Pump Your Style