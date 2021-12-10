Fashion-инфлюенсер часто появляется в streetstyle-хрониках. Девушка приезжает на Недели моды в Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк. Соня тщательно следит за модой, поэтому ее образами вдохновляются сотни тысяч модниц со всего мира.

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Немка славится тем, что у нее просто бесчисленное количество верхней одежды. Разнообразные вещи помогают ей создавать интересные образы и каждый раз выглядеть по-новому.

В новом сообщении блогер показала свои несколько образов, которые она выгуляла в Риме. Соня продемонстрировала аутфит с трендовой стеганой курткой, шубой и дубленкой – головными верхними уборами на зиму.

Стеганая куртка

Знаменитая инфлюенсер выбрала нежный сиреневый оттенок от бренда Miu Miu. Такую куртку можно сочетать с градиентными лосинами разных цветов и дополнять сапогами до колен, как это сделала Соня. Серую водолазку девушка дополнила серебристой сумкой от Louis Vuitton, а обувь – черными очками.

Модные зимние образы Сони Лисон / Фото из инстаграма

Шуба

Соня Лисон любит яркие образы, поэтому для прогулки выбрала желтый гольф, который дополнила розовой шапкой и цветной сумкой. Сверху она надела короткую экошубу коричневого цвета, широкие черные джинсы и лакированные сапоги.

Модные зимние образы Сони Лисон / Фото из инстаграма

Дубленка

В этом году дубленки-авиаторы имеют все шансы уступить место удлиненным вариантам. Именно их начали чаще носить модные блогеры. Для удобного променада блондинка выбрала желтый спортивный костюм, сверху надела черную дубленку и довершила аутфит черной кепкой, модными дутиками и сумкой Balenciaga.

Модные зимние образы Сони Лисон / Фото из инстаграма