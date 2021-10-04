Стало неприятным сюрпризом, – бренд BEVZA возмутился использованием вещей в российском Elle

В сети вспыхнул скандал из-за новой фотосессии российского издания Elle, тема которого в октябре посвящена так называемой "дружбе народов". Редакторы посвятили выпуск странам бывшего СССР, включив туда Украину. Для съемок стилисты использовали вещи украинского бренда BEVZA, на что те не давали своего разрешения.

Как сообщила пресс-служба бренда BEVZA 24 каналу, они не сотрудничали с изданием страны-агрессора, поэтому уже попросили редакцию Elle Russia изъять их бренд с "провокационной публикации".

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Публикация наших вещей в российском ELLE под названием "Дружба народов" стала для нас неприятным сюрпризом и согласие на это мы не давали. Наши вещи предоставлялись украинскому стилисту и фотографу для съемок в Умани. Мы вчера уже обратились в редакцию российского издания с требованием изъять наш бренд из этой провокационной публикации,

– говорится в заявлении бренда BEVZA.

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Кто принял участие в съемке

Отметим, что фотосессию в издании Elle Russia стилизовала украинка Юлия Захарова (в инстаграме она закрыла доступ к комментариям), а моделью выступила Светлана Потомски. Фотосессию проводил украинский фотограф Назар Черный.

На новый номер Elle Russia отреагировали тысячи украинских читателей, которые считают номер о "дружбе народов" циничным и абсурдным.