Как сообщила пресс-служба бренда BEVZA 24 каналу, они не сотрудничали с изданием страны-агрессора, поэтому уже попросили редакцию Elle Russia изъять их бренд с "провокационной публикации".

К слову "Не простим тысячи убитых": глянец Elle Russia посвятил обложку Украине – реакция сети

Публикация наших вещей в российском ELLE под названием "Дружба народов" стала для нас неприятным сюрпризом и согласие на это мы не давали. Наши вещи предоставлялись украинскому стилисту и фотографу для съемок в Умани. Мы вчера уже обратились в редакцию российского издания с требованием изъять наш бренд из этой провокационной публикации,

– говорится в заявлении бренда BEVZA.

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Кто принял участие в съемке

Отметим, что фотосессию в издании Elle Russia стилизовала украинка Юлия Захарова (в инстаграме она закрыла доступ к комментариям), а моделью выступила Светлана Потомски. Фотосессию проводил украинский фотограф Назар Черный.

На новый номер Elle Russia отреагировали тысячи украинских читателей, которые считают номер о "дружбе народов" циничным и абсурдным.