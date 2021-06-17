Кукольное платье, ретро-кроссовки и комбинезон: подборка оригинальных вещей на лето

Лето – самая удачная пора для модных экспериментов и неожиданных идей для улучшения своего стиля. Кроме базового гардероба стилисты советуют обратить внимание на 8 вещей, которые придадут вашим аутфитам особую изюминку.

Индивидуальный взгляд на создание собственного стиля очень важен, ведь не все новинки летней одежды, которые предлагают стилисты, будут для вас актуальными.

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Если из предложенных трендовых вещей вы еще до сих пор не подобрали оригинальный аутфит на лето, советуем вам обратить внимание на 8 элементов гардероба, которые подчеркнут и выделят ваш образ.

Кукольное платье

Объемные кукольные платья – отличный выбор для прогулок в теплое время года. Этим летом делайте ставку на изделия, которые предлагает бренд Taylor Dorry. Такие платья есть в гардеробах актрисы Зайны Миуччи, художницы Хлои Вайз, музыканта Лу Двайона, фотографа Беллы Ньюман, модели Фиффани Луу и других.



Оригинальные вещи на лето / Фото из инстаграма

Пляжный образ для города

Выпускница Central Saint Martins Луиза Баллу попробовала сочетание купальника и дневной одежды. Теперь одежда с пляжа имеет все шансы оказаться на улицах мегаполиса. Выбирайте для дневной прогулки по жаркому городу принтованную мини-юбку и рубашку, которая вторит купальнику, или тандем блузы с шортами.

Экстравагантные туфли

Этим летом на вершине списка сезонных тенденций оказалась экстравагантная обувь. Маргарет Даббс рекомендует внедрять особый шик в свой образ в умеренных количествах и начать, например, с Birkenstocks, мюлей от Ancuta Sarca и туфель на шпильке от номинанта LVMH Conner Ives.

Комбинезон

Комбинезон – главная must have позиция лета 2021. Стилисты советуют носить его днем со шлейками, а вечером – опускайте вниз, чтобы превратить комбинезон в актуальные брюки с низкой посадкой.

Ретро-кроссовки

Самая трендовая обувь этого лета – кроссовки в стиле 70-х годов. Обратите внимание на кроссовки Adidas Superstar, которые после небольшого перерыва снова возвращаются в моду, Nike Cortez, Nike Blazer.



Оригинальные вещи на лето / Фото из инстаграма

Ультракороткие шорты

Летний сезон указывает нам на самые модные ретро-тенденции, например, боксеры, которые теперь в тренде в размере XXS. Нужно лишь запомнить одно важное правило: носить такие шорты лучше всего с объемным и закрытым верхом.

Широкие брюки

Весенний total look Кендалл Дженнер от The Row, в котором ее запечатлели на одной из улиц Нью-Йорка в апреле, надолго у всех остался в памяти. Такой стилистический прием позже на себе опробовали Рози Хантингтон-Уайтли и Эльза Хоск.

Белоснежная рубашка и босоножки на мини-каблуках вдохновляют на новые стилистические открытия, а вещь, в которую стоит инвестировать этим летом, – стильные бежевые широкие брюки.



Оригинальные вещи на лето / Фото из инстаграма

Панама кроше

Переосмысленное старомодное вязание обязано своей все большей популярностью моделям и Instagram-инфлюэнсерам. Для пляжного отдыха Белла Хадид выбрала панаму бруклинского лейбла Memorial Day.

К поклонницам таких необычных головных уборов принадлежит Бланка Миро, падчерица вице-президента США Камалы Харрис, Элла Эмхофф, которая недавно запустила собственный бренд вязаной одежды Ella Emhoff.