Осенью яркие цвета и акцентные аксессуары начинают появляться все реже. Наши аутфиты становятся все проще, а любой выход состоит из базового свитера и джинсов.

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Выглядеть стильно и непревзойденно можно в любое время года, и осень не исключение. Благодаря разнообразию фасонов, принтов, цветов и вариаций кроя, а также возможности сочетать одежду в разных стилях, в этом сезоне можно разнообразить образ несколькими важными деталями.

Принты (или же их микс)

"Можно начать с клетки или полоски на блейзере или юбке, а для смелых рекомендуем комбинировать принты в верхней одежде и брюках или плечевом изделии и аксессуарной группе", – говорится в заметке.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Головные уборы

Бейсболки, панамы, шляпы или шапки-бини – все варианты дополнят даже минималистичный образ. Также можете обратить внимание на интересный дизайн, который станет изюминкой вашего образа.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Многослойность (как в верхней, так и в нижней частях)

"Футболка+блейзер+пальто или рубашка+жилет+тренч – варианты верхней многослойности. Однако в этом сезоне также смело экспериментируйте с наслоением платья и брюк или же леггинсов и платьев/юбок", – отмечают стилисты.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Микс фактур

Лак, кожа, деним, шерсть и твид – далеко не весь перечень материалов, которые можно сочетать между собой и повышать уровень завершенности образа.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Акцентная сумка

"В этом сезоне особенно популярными являются меховые, стеганые модели, варианты с животным принтом. Если у вас уже есть базовые сумки в гардеробе, то смело экспериментируйте с акцентными", – пишут стилисты.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Оригинальная (необычная) обувь

Обратите внимание на пару с геометрическими каблуками с тиснением под рептилию или же из необычных материалов, таких как атлас или мех.



Стильные осенние образы / Фото из инстаграма Pump Your Studio