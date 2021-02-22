Современный спортивный стиль – это не элементы гардероба, относящиеся исключительно для бега и фитнеса. Сейчас спортивный стиль охватывает все наряды, которые мы надеваем каждый день в свободное от работы время. Спортивная одежда является удобной, доступной и универсальной.

Спортивный стиль никогда не выходит из моды. Он меняется, приобретает новые черты, текстуры и формы, но всегда остается одним из самых востребованных.

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Раньше спортивная одежда считалась актуальной только на тренировках, физических активностях, йоге. Сейчас уже сформировалось отдельное направление в моде, в котором звезды стритстайла не только могут надеть каблуки в паре со спортивным свитшотом, но и довершить аутфит многочисленными аксессуарами.



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"

Теперь спортивная одежда уместна и на работе, где отсутствует дресс-код, и на встречах с друзьями, и на прогулках. Какие спортивные элементы можно адаптировать к ежедневным стильным аутфитам – читайте далее.

Кеды / кроссовки

Эта спортивная обувь присутствует почти в каждом гардеробе и сможет легко превратить даже наиболее структурированный костюм в расслабленный ежедневный комплект.

Формула на каждый день:

Брюки + рубашка свободного кроя + кеды + блейзер + сумка

Бейсболка

Один из самых трендовых головных уборов тоже родом из спорта, однако удачнее всего будет смотреться именно в комбинации с официально-деловым, или даже романтическим стилем.

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Формула на каждый день:

Платье с рукавами-буфами + мягкие балетки / лоферы + бейсболка

Джогеры

"То, что все привыкли называть "спортивками", теперь занимает одно из ключевых мест в гардеробах фэшн-инфлюенсеров. Трикотажные штаны с манжетами или без – теперь часть стиля bizleisure (деловой верх + расслабленный низ)", – отмечает стилист Андриана Грицань.

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Формула на каждый день:

Джоггеры + кроп-топ + блейзер + кроссовки + сумка-багет

Водолазка

Водолазка, которую еще называют в повседневной жизни гольфом также заимствована из спорта. Одевайте этот элемент гардероба под блейзер, кардиган, жилет или как самостоятельную единицу, ведь ее базовый крой позволяет экспериментировать без границ.

Формула на каждый день:

Джинсы + водолазка + жилет + тренч + ботильоны + кроссбоди-сумка

Нейлон/молнии (застежки)/лампасы/плиссе

Все эти элементы многочисленных моделей одежды, сумок и обуви заимствованы из спортивного стиля, поэтому даже такая мелочь может служить отсылкой к теннисному корту или велоезде.

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"Большинство уже слышало о таком миксе стилей как "спорт-шик" (sport-chick) – сочетание спортивных и гламурных вещей. Поэтому смело экспериментируйте и в этой плоскости выбирая, например, каблуки к джоггерам", – пишет стилистка.

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Сегодня спортивный стиль позволяет выглядеть более расслабленно даже в строгом костюме, поэтому однозначно заслуживает поселиться в гардеробе каждого.

Стильные спортивные образы на каждый день

Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"



Стильный современный спортивный образ / Фото из инстаграма "Pump Your Studio"