Дизайнер любит создавать коллекции для детей, поэтому всегда это делает с большим удовольствием. Именно поэтому модельер создал для детей стильный и удобный casual.

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В новой коллекции соблюдены тренды на oversize и unisex, как у взрослых. Это выглядит модно и точно понравится молодому школьнику.

В коллекции представлены рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузы, свитшоты, худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из представленного разнообразия вещей легко собрать стильный школьный образ, который подчеркнет индивидуальность ребенка и поможет стать настоящим модником или модницей.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы

Новый осенне-зимний наряд пошит из высококачественных тканей и не сковывает движений. Школьнику в нем будет комфортно в течение дня, а также на прогулке после уроков с друзьями. Основную палитру цветов в коллекции составляют серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий.

Среди "фишек" одежды Andre TAN Kids – любимые фразы тинейджеров, оригинальные надписи, похожие на временные татуировки, а еще принт-комикс, и веселые изображения кота Поролона, который давно стал узнаваемым мемом.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы

Также Andre TAN Kids создали с брендом YES новую коллекцию рюкзаков для подростков. В капсульную коллекцию вошли современные сумки и рюкзаки – 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие надписи на полях школьных тетрадей.

Новая школьная коллекция будет представлена в мультибрендовых бутиках Andre TAN и магазинах Andre TAN Kids по всей Украине уже в начале августа.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы