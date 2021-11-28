Советы модного дизайнера: Андре Тан рассказал, от каких вещей нужно избавиться в своем гардеробе

Знаменитый украинский модельер и fashion-эксперт Андре Тан поделился со своими подписчиками полезными советами по стилю. Он рассказал, каких вещей в гардеробе лучше избежать, чтобы не создать старомодный аутфит.

Советами Андре Тана пользуются тысячи украинских модниц и звезд шоу-бизнеса. Традиционно на своей инстаграм-странице дизайнер делится своими фешн-убеждениями.

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Дизайнер привел примеры 5 критериев по которым нужно срочно избавиться от вещей в гардеробе и которые могут легко испортить ваш образ.

"Еще понадобится"

"Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выбросить из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жаль вам должно быть только себя, если вас в этом кто-то увидит на улице", – отметил дизайнер.

Клон в шкафу

Дизайнер говорит, что в гардеробе есть место нескольким базовым вещам: несколько белых футболок и две пары черных брюк. Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то следует оставить только одну вещь, отказавшись от других.



Андре Тан дал модные советы по одежде / Фото из инстаграма дизайнера

Дело былой славы

"Если вы купили в ажиотаже вещь из дизайнерской коллекции года 2-3 назад и надели ее всего несколько раз, то будьте уверены: ее время прошло. Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, не с чем будет ее носить", – аргументировал Андре Тан.

"Еще один раз схожу за молоком"

Андре Тан говорит, что нечего хранить потертую и плохую обувь. Даже если вы ее оставили для обычных походов в магазин, лучше купите себе достойную обувь, в которой вам не будет стыдно, ведь на старую обувь все будут обращать внимание, она сразу портит весь ваш образ.

Практическая, но неинтересная

"Допустим, у вас есть какая-то очень практичная вещь, подходящая под половину гардероба, но совсем не приносящая вам радости. Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней! Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле", – заявил дизайнер.