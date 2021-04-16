Испанский бренд Zara всегда старается быть "на одной волне" с мировыми тенденциями моды. Дизайнеры и креативные директора модной марки, предчувствуя актуальность розового цвета в этом сезоне, сделали точную коллаборации с самой известной куклой в мире.

В мире моды все большую и большую популярность набирает стиль "нулевых". Низкая посадка брюк, короткие яркие топы и массивные дорогие аксессуары – скоро заполонят все тренды и гардеробы знаменитостей. Дизайнеры Zara мгновенно почувствовали, что мода снова возвращается, и удачно это использовали.

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Коллаборацию Zara X Barbie стилизовала Лотта Волкова, которая прежде занималась рекламной кампанией Adidas. В капсульную коллекцию, вдохновленную образом куклы Barbie, вошли футболки и лонгсливы с принтами, Короткие топы, худи, золотые цепочки на талию, укороченные джогеры, мини-шорты, бикини и сплошные купальники. Товары из капсульной коллекции Zara X Barbie уже можно приобрести на сайте бренда.



Коллаборация Zara X Barbie / Фото Zara X Barbie



Коллаборация Zara X Barbie / Фото Zara X Barbie

Для того, чтобы высмеять идеальные пропорции кукол Barbie, модели изображены с очень высоким ростом и своими головами они почти касаются потолка. Поэтому, девушки на кадрах напоминают кукол в кукольном домике.



Zara выпустила лимитированную коллекцию кукол Barbie / Фото Zara X Barbie

Также, Zara выпустила лимитированную коллекцию кукол Barbie, которые покупатели сразу раскупили. Бренд утверждает, что все средства пойдут на благотворительность.