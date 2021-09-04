Солистки группы KAZKA на показе-шоу GASANOVA: чем еще поразил украинский бренд

Второй день украинской Недели моды закрывал бренд GASANOVA. Дизайнер Эльвира Гсанова превратила показ в настоящее шоу, которое происходило под пение солистки группы KAZKA – Александры Зарицкой.

Как происходил показ бренда GASANOVA

Украинская дизайнерша в этом году решила отказаться от привычного всем формата показа и превратить его в настоящее зрелище. В середине зала Мистецького арсенала были расположены манекены в одежде из коллекции Гасановой. Также гостей не ждало привычная рассадка по обе стороны подиума. Они окружили, стоя в произвольном порядке, манекены, угощаясь игристым.

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Звездная участница шоу – солистка группы KAZKA

Под звуки ритмичной музыки перед гостями показа появилась солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, а затем под ее пение началось шоу и дефиле моделей среди манекенов.

Солистка группы KAZKA поет на показе бренда GASANOVA / Фото UFW

Весь свет был направлен точечно на главных деятелей шоу, а гости Эльвиры Гасановой окружили моделей и манекены по кругу, пытаясь пристальнее разглядеть дизайнерские изделия.

Показ бренда GASANOVA в рамках UFW / Фото UFW

Чему посвящена коллекция

если нет повода для праздника, его необходимо создать самостоятельно.

Карантин и COVID-19, которые продолжаются уже более года, внесли свои коррективы в нашу жизнь, а публичные мероприятия стали настоящим праздником. Именно поэтому дизайнер Эльвира Гасанова считает, что не нужно ждать праздника, чтобы носить яркие вещи или платья с большим количеством декора. Мы должны себе позволять быть такими даже просто сидя дома, ужиная с мужчиной или в гостях у друзей.

Украинская дизайнерша рассказывает, что коллекция GASANOVA SS 22 посвящена ощущением радости и возможности чувствовать праздник независимо от каких-либо ограничений или запретов. В общем, яркие, женственные и экстравагантные вещи достаточно характерны бренду GASANOVA.

Показ бренда GASANOVA в рамках UFW / Коллаж 24 канала

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ДНК бренда ГАСАНОВА

ДНК бренда GASANOVA – ценители одежды дизайнера, которые любят яркие эмоции и crystal dress. Именно поэтому в новой коллекции появилось еще больше декоративных камней и ослепительных кристаллов, которые отчетливо выводят на новый уровень образ для special event, объясняет Эльвира Гасанова.

Яркая палитра на смену драматическом черному

Стоит заметить, что цвета новой коллекции несколько чужды бренда. Дизайнеша рассказала, что драматический черный цвет уступил место разнообразию красок и фактур. Например, шелковой тафте в вечерних платьях ярких оттенков: ультрамарину, лесной зелени, грушевом желтому, мандженту, насыщенном красному и другим.

Все дело в том, что эти образы Эльвира Гасанова создавала, находясь в неповторимо прекрасном состоянии – в ожидании ребенка.

Манекены в изделиях бренда GASANOVA из коллекции SS 22 в рамках UFW / Коллаж 24 канала

Команда бренда GASANOVA поделилась, что коллекция, которая была представлены 3 сентября во рамках украинской Недели моды, станет новой точкой отсчета в истории бренда. Ведь 12 сентября она будет представлена ​​в Диджитал формате на NYFW.

Украинская дизайнерша Эльвира Гасанова и команда бренда GASANOVA после показа / Фото UFW