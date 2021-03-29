Украинская артистка и звезда группы The Hardkiss, Юлия Санина, стала звездной советницей на шоу "Голос страны" 11 сезон в 10 выпуске. Там она помогала Монатику с определением лучших исполнителей для прямых эфиров шоу.

Для шоу "Голос страны" 11 сезон Юлия Санина примерила необычный для нее, но действительно роскошный образ. Она надела черное мини-платье с пышным рукавом от VALERY KOVALSKA, расшитое синим бисером. Ее вечерний look дополняли черные туфли-лодочки и черные колготы. Для завершения образа Юлии сделали укладку волос с кудрями и нежный "смоки айс".

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Что интересно, Санина также выбрала из украшений трендовую цепочку на шее, браслет и серьги. Артистка выглядела очень горячо!

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