Солистка Go_A Екатерина Павленко снялась для Vogue: впечатляющие фото образов

Солистка украинской этно-фолк группы Go_A, которая завоевала для Украины 5 место на Евровидении-2021, снялась в роскошной фотосессии для глянца Vogue. Она предстала в необычных образах и удивила сеть.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала одной из звезд Vogue. Она признала, что после Евровидения-2021 ее жизнь изрядно изменилась.

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Екатерина Павленко рассказала, что прежде всего изменилось отношение людей к ней. В частности, звезду начали узнавать на улице.

Недавно я вышла из дома и поняла, что меня ждут школьники – они узнали в сториз, где я живу, и ждали меня утром на улице. Каждый раз удивляюсь таким сюрпризам и не могу к этому никак привыкнуть...

– призналась певица.

Образы Екатерины Павленко

Артистка примерила длинное красное платье с украшениями на юбке, черным ажурным корсетом и маску. Аутфит дополняла обувь на высокой деревянной подошве от Polina Veller. Изюминкой стал макияж – черно-красные стрелки с акцентом на висках.



Екатерина Павленко снялась для глянца / Фото Vogue



Екатерина Павленко снялась для глянца / Фото Vogue

Для второго образа Екатерина Павленко примерила изысканное черное платье от бренда Finch с большими рукавами, напоминавшими крылья. Для эффектности ее наряд украсили цветами. На этот раз лицо звезды подчеркивал макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах.



Екатерина Павленко снялась для глянца / Фото Vogue



Екатерина Павленко снялась для глянца / Фото Vogue

Третий look солистки группы состоял из белоснежного костюма от DSHUS и лаконичной обуви House Martin Shoes. Удачными деталями стали пышная прическа и необычный макияж.



Екатерина Павленко снялась для глянца / Фото Vogue