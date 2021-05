Весь мир знаком с брендом львовского дизайнера Руслана Багинского. Его кепки, панамы и шляпы дополняют аутфиты не только отечественных знаменитостей, но и таких звезд, как Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Николь Потуральски, Кара Делевинь, Мадонна и других. Теперь к знаменитостям присоединился вокалист K-pop группы BTS.

Ким Тэхён, более известный как V, выбрал соломенную шляпу для съемок клипа на вторую англоязычную песню Better, премьера которой состоится в скором времени.

На новой фотографии, которая собрала в инстаграме почти 6 миллионов лайков, исполнитель позирует в белой шляпе с двумя цепочками, которая мгновенно после появления коллекции на сайте в конце апреля попала в категорию sold out.



Шляпа из новой коллекции Ruslan Baginskiy

Образ исполнителя состоял из фатиновой блузы и белого жилета. Дополняли аутфит шляпа и очки Chanel.

Что известно о группе BTS?

Южнокорейская группа является одной из самых популярных K-pop групп в мире. Бойз-бэнд выпустил два альбома (Map of the Soul: 7 и Be), которые занимали первые строчки в мировых чартах.

В 2020 году участники группы стали артистами года по версии Time. Кроме этого, группа установила рекорд по просмотрам в YouTube. Также впервые в истории сингл в жанре K-pop возглавил чарт Billboard.