Как сохранить женственность в зимних образах: безупречные варианты

Зимой все мы любим завернуться в теплый свитер и шарф, а сверху надеть пуховик, словно одеяло. Такой образ точно защищает нас от ветра и холода, но забирает всю женственность.

Выглядеть женственно зимой можно. Представленные образы подходят для сухой погоды, поэтому вы сможете их примерить, когда хоть немного потеплеет.

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Верхняя одежда с акцентом на талии

"Это может быть пуховик с поясом на талии или же обычный широкий ремень поверх пальто. Также сейчас часто крой изделий предусматривает приталенность или резинку для регулирования силуэта", – говорится в заметке.



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Деликатные украшения

Минималистичные серьги или перстни поверх перчаток добавят нежности и одновременно завершенности образу. Не пренебрегайте возможностью дополнить образы аксессуарами, даже при минусовой температуре.



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Kitten heels

"Конечно, не все согласятся даже на невысокие каблуки зимой, но для смелых рекомендуем сапоги или ботфорты на устойчивых, тонких каблуках. Также обратите внимание на острый мыс", – отметили стилисты.



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Платья и юбки (из плотных материалов)

Не бойтесь разнообразить свои образы поясными изделиями. Для этого стоит выбрать всего лишь более теплый материал, например шерсть, кожу, плотный трикотаж, кашемир, а также можно дополнить низы высокой обувью, которая будет заходить под изделие, защищая вас дополнительно от холода.



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Динамические материалы в образе

"Даже шелку и сатину найдется место в зимнем гардеробе. Такие фактуры придадут образам легкости и изящества, особенно в сочетании со структурированными денимом или кожей", – говорится в сообщении.



Стильные женские образы на зиму / Фото из инстаграма Pump Your Studio