Стилист София Коэльо продемонстрировала интересный образ. Девушка любит сочетать тренды с обычными базовыми нарядами, поэтому на своем примере показала, как надо грамотно подчеркивать каждый элемент гардероба.

София главным акцентным цветом выбрала – зеленый, который считается самым модным этой весной. Стилист надела красивый свитер, который соединила с панамой и сумкой.

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Инфлюнсер любит делать нестандартные фото. В ее инстаграме можно увидеть кадры, сделанные в продуктовом магазине, на заправке или в гипермаркете строительных товаров. Также девушка любит привлекать для фотографий различные атрибуты: вазоны, багеты, мячи, скейты и кофе.

На этот раз португальская инфлюенсер сделала кадры в кафе, показывая как она покупает милкшейк. С ним София сделала немало кадров и опубликовала их на своей личной странице в инстаграме.

Знаменитость решила сделать ставку на наряде, который можно легко надеть во время прогулки в будние дни или на выходных. София надела удлиненный салатовый свитер с приглушенными зелеными мазками. Дополнила образ в прохладную погоду голубыми джинсами и белыми ботинками.

Белокурые волосы девушка распустила, надев зеленую панаму – один из самых стильных головных уборов этой весной.

Образ модная блогерша дополнила салатовой лакированной сумкой. Аутфит Коэльо довершила многочисленными украшениями. Она надела большие перстни и стильные украшения этой весной – чокеры из жемчужин.