Португальский стилист София Коэльо удивила своих поклонников очередным стильным образом. Она сделала несколько кадров в свитшоте и облегающих велосипедках, которые любила примерять на себе принцесса Диана.

К каждому новому выходу Софии Коэльо приковано особое внимание. За блондинкой в инстаграме следят почти полмиллиона человек, которые сразу обращают внимание на великолепные аутфиты, в которых модница демонстрирует безупречный вкус в одежде.

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Все образы принцессы Дианы постоянно освещались в прессе. Модные специалисты смело называют мать принца Гарри и Уильяма – иконой стиля. В 80-х и 90-х годах Леди Ди надевала наряд, который сейчас в переделанных версиях носят до сих пор. Модницы со всего мира подражают ее стилю.

Португальский стилист София Коэльо примерила на себе образ, который очень любила надевать принцесса Диана в свободное время.

Образ Софии Коэльо

Модный инфлюенсер одна из немногих модниц, которая демонстрирует своим поклонникам не только люксовый наряд, но и обычный из масс-маркета, который может позволить себе купить каждый человек.

Фэшиониста собралась за покупками продуктов в зеленом свитшоте с надписью California от Pull&Bear. Объемный свитшот она соединила с черными облегающими велосипедками, белыми кроссовками Nike и высокими белыми носками.

Образ стилистки довершали солнцезащитные очки и черная лакированная сумка. София очень любит украшения, поэтому надела множество колец на пальцы, любимые серьги-кольца и трендовое ожерелье из жемчужин и бисера.

Значительную часть волос модница распустила, а другую завязала в хвост, создав прическу, которая называется "Мальвина".