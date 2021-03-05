Известную стилистка Софию Коэльо можно назвать иконой стиля, ведь она умеет умело сочетать в своих образах последние тенденции моды. Знаменитость уже начала демонстрировать, как можно стильно выглядеть весной.

Португальская стилистка София Коэльо ежедневно демонстрирует интересные образы. Модница создает и будничные аутфиты, которые можно использовать для прогулки с друзьями, и праздничные образы, в которых можно отправиться на важное событие.

Смотрите также Как носить брючный костюм весной: Белла Хадид показывает беспроигрышное комбо

Для мартовской прогулки Коэльо примерила белоснежный образ. В Лиссабоне столбик термометра днем поднимается до 17 градусов тепла, поэтому София надела трендовую короткую рубашку на завязках и белые широкие джинсы с низкой посадкой.

Девушка соединила белый аутфит с сапогами на каблуке с квадратным носком. Стилист любит украшения, поэтому не обошлось без серебряных сережек и колец.

София собрала волосы и сделала высокий хвост, а на лице – привычный макияж. Девушка нарисовала лайнером черные стрелки на веках, а губы накрасила нюдовой помадой.

Довершила такой простой и одновременно очень стильный образ культовой сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie.

Недавно София оделась в denim total look. Для прогулки Коэльо выбрала белую водолазку с высокой горловиной, джинсовую куртку и широкие джинсовые штаны с разрезом на колене от Storets. Джинсовый образ она соединила с бежевыми ботинками на шнуровках.