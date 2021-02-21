Инстаграм модной стилистки Софии Коэльо – настоящий клондайк эффектных и стильных образов. Инфлюэнсер делится с поклонниками стильными аутфитами, которые можно легко повторить. На одном из последних кадров София продемонстрировала безупречный образ.

Звездная стилистка продемонстрировала в своем инстаграме интересный образ, который может повторить каждая девушка уже в начале весны.

Интересно Family look: Роми Стрейд показала невероятные парные образы со своей дочкой – фото

Португальская модница надела для прогулки черный трикотажный костюм, который соединила с двумя трендами. Один из них – сумка-хобо Mini Jodie от Bottega Veneta. Другой тренд чуточку смелее – резиновые сапоги от итальянского бренда. Такую модель активно сочетает со своими образами испанка Бланка Миро.

Темную гамму аутфита София разбавила самой популярной верхней одеждой весны – бежевым тренчкотом, который решила стилизовать в паре со свитером, накинув его сверху. Интересный весенний образ Коэльо дополнила панамой из овчины. Такая модель станет особенно важной в дождливую или ветреную погоду в начале весны.

Такой простой и стильный образ Коэльо показала в паре с черным зонтом, который пригодится в период капризной погоды.

Своим поклонникам София сообщила радостную новость. Она отметила, что наконец начинает вести свой YouTube-канал, в котором будет рассказывать обо всем, что связано с модой.



Образ в дождливую погоду / Фото из инстаграма Софии Коэльо



Образ в дождливую погоду / Фото из инстаграма Софии Коэльо



Образ в дождливую погоду / Фото из инстаграма Софии Коэльо