Испанский стилист София Коэльо почти ежедневно публикует стильные образы в своем Инстаграме. Девушка отслеживает все последние тренды и пытается их совмещать в своих аутфитах. Последний выход девушка совершила в трендовой куртке и массивных сапогах на каблуках.

Модный инфлюенсер забежала в пекарню в Лиссабоне в стильном образе. Недавно девушка надела стеганый костюм, а на одном из последних кадров показала также стеганый элемент верхней одежды – куртку.

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Образ Софии Коэльо

София объединила короткую черную куртку с голубыми широкими джинсами, которые украшены серебряными цепочками. Для довершения образа инфлюенсер решила надеть черное кепи и сапоги на массивной подошве и каблуке.

Белокурые волосы стилист завязала в пучок, а среди аксессуаров сделала ставку на серебряные кольца и серьги.

Хлеб и багет Коэльо поместила в черную фактурную сумку, напоминающую культовую модель французского бренда Celine. Модница любит фотографироваться, поэтому показала поклонникам несколько стильных поз.



София Коэльо позирует в трендовой куртке и джинсах / Фото из инстаграма



София Коэльо позирует в трендовой куртке и джинсах / Фото из инстаграма



София Коэльо позирует в трендовой куртке и джинсах / Фото из инстаграма