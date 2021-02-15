София Коэльо – известный стилист и фэшн-блогер, за которой следят в инстаграме более полумиллиона человек. Девушка является настоящим экспертом в области базового гардероба и на своем примере учит, как грамотно сочетать классические модели в пастельных цветах.

На странице Софии Коэльо можно найти десятки способов, как стильно одеться. Девушка хорошо разбирается в трендах, поэтому примеряет трендовый наряд на себе и показывает, с чем его сочетать.

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Для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно скупать последние новинки тенденций. К примеру, София показала интересный образ благодаря белым широким штанам и укороченному бежевому свитеру. Делать ставку в этом случае лучше на вневременные классические оттенки и естественную цветовую гамму.

Чтобы добавить модного акцента образу модница советует надеть солнцезащитные очки и довершить образ бежевой мягкой сумкой. Свой аутфит, который очень легко повторить, София довершила собранными волосами в хвост и серьгами-кольцами.

На этот раз девушка составила образ не из люксовых моделей, а из масс-маркета. Коэльо примерила брюки из магазина Zara, укороченный свитер с удлиненными рукавами от Storets, а сумку купила в Pull&Bear.



София Коэльо надела стильный наряд / Фото из инстаграма



София Коэльо надела стильный наряд / Фото из инстаграма