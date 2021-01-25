София Коэльо учит носить мужскую дубленку Mango с ботинками Prada: эффектные фото
Португальский стилист София Коэльо любит чередовать в своем гардеробе женственные фактурные изделия с маскулинными нарядами с мужского плеча. Инфлюенсер купила в мужском отделе актуальную и модную вещь в стиле oversize.
Модная блоггер София Коэльо уверенно носит одежду из мужского гардероба и удачно интегрирует его в свои образы. Новый аутфит фешионист опубликовала на своей личной странице в инстаграме.
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Для воскресной прогулки София выбрала широкие кожаные брюки цвета хаки с массивными карманами. Девушка примерила трендовый бежевый свитер на замочке и мужскую дубленку Mango.
Довершила свой аутфит София ботинками Prada с тракторной подошвой, сумкой By Far и зелеными рукавицами, которые также приобрела в масс-маркете Mango. Коэльо любит украшения, поэтому надела серебряные серьги кольца, а белокурые волосы собрала крабиком для волос.
За инстаграм-страницей инфлюенсера следит более пол миллиона людей, поэтому новый кадр сразу разлетелся по всей сети и захватил ее фанатов. Стильный look португалки полюбили более 20 тысяч пользователей.
Португальский стилист показала стильный аутфит / Фото из инстаграма Софии Коэльо
Португальский стилист показала стильный аутфит / Фото из инстаграма Софии Коэльо
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