Португальский стилист София Коэльо любит чередовать в своем гардеробе женственные фактурные изделия с маскулинными нарядами с мужского плеча. Инфлюенсер купила в мужском отделе актуальную и модную вещь в стиле oversize.

Модная блоггер София Коэльо уверенно носит одежду из мужского гардероба и удачно интегрирует его в свои образы. Новый аутфит фешионист опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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Для воскресной прогулки София выбрала широкие кожаные брюки цвета хаки с массивными карманами. Девушка примерила трендовый бежевый свитер на замочке и мужскую дубленку Mango.

Довершила свой аутфит София ботинками Prada с тракторной подошвой, сумкой By Far и зелеными рукавицами, которые также приобрела в масс-маркете Mango. Коэльо любит украшения, поэтому надела серебряные серьги кольца, а белокурые волосы собрала крабиком для волос.

За инстаграм-страницей инфлюенсера следит более пол миллиона людей, поэтому новый кадр сразу разлетелся по всей сети и захватил ее фанатов. Стильный look португалки полюбили более 20 тысяч пользователей.

Португальский стилист показала стильный аутфит / Фото из инстаграма Софии Коэльо

Португальский стилист показала стильный аутфит / Фото из инстаграма Софии Коэльо