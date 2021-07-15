София Коэльо надела на прогулку длинное платье с обнаженной спиной: красивый образ

Стилист София Коэльо отправилась на Ибицу на отдых. Там модница примерила роскошный образ в пастельных тонах, который выглядит достаточно стильно.

Португальская инфлюенсерка умеет с лаконичных элементов гардероба создать красивый аутфит. Новый образ стилист показала на своей личной странице в инстаграме, за которой следят более 600 тысяч пользователей со всего мира.

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Знаменитость решила сделать ставку на легких фактурах и не перегружать образ лишними деталями. Она представила на себе длинное платье с обнаженной спиной, которое создала совместно с брендом NA-KD. Продажа коллекций стартует от 20 июля, впрочем София уже решила подогреть интерес фанатов своим творением.

Трикотажное обтягивающее платье с длинным рукавом украшено также небольшими вырезами на талии, которые придают ему особой роскоши.

Стильное изделие она дополнила молочной фетровой шляпой с золотой цепочкой. На пляж для удобства София взяла с собой нежно-мятные сланцы, довершив образ минималистичной сумкой-багетом бирюзового цвета.

Модница сделала несколько модных косичек, надела серебряную цепочку на шею и большие золотые серьги в виде колец. На лице София сделала удлиненные черные стрелки, которые прекрасно сочетаются с таким образом.

Коэльо отметила, что такое платье идеально подойдет для переходного периода лета в осень. Сторонники стиля португальской инфлюенсерки написали в комментариях, что не могут дождаться выхода всей коллекции.