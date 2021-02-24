Стилист София Коэльо, за инстаграм-страницей которой следят более полмиллиона людей, любит сочетать в своих образах тренды текущего сезона. Модница умеет отлично стилизовать свой наряд и на собственном примере показывать, благодаря каким элементам гардероба можно выглядеть стильно.

София Коэльо умеет прекрасно сочетать простые силуэты, цветовые палитры и модные детали. На ее личную страничку в инстаграме заходят вдохновиться, ведь ежедневно португальский стилист публикует образы, глядя на которые, можно найти десятки способов, с чем сочетать джоггеры, широкие джинсы, свитер оверсайз, тренч, вязаную жилетку и многое другое.

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Все образы Софии кажутся простыми и достаточно стильными одновременно. Поклонники Коэльо сразу распознают ее стиль, ведь она легко сочетает необычные приемы.

Образ Софии Коэльо

София надела светло-оливковый свитер на замке, серые джоггеры и ботинки цвета хаки на тракторной основе. Свободный спортивный аутфит она дополнила трендовой аспарагусовой курткой.

Стилистка надела серую шапку в тон к спортивным брюкам и взяла на прогулку модную черную сумку Bottega Veneta The Mini Jodie. Не забыла девушка и об аксессуарах, она надела серьги-кольца серебряного цвета.

На прогулку София Коэльо собралась с собакой бульмастиф по имени Тако. Хозяева собаки также одели ее в стильный оливковый наряд, который идеально подходил к аутфиту стилиста.

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