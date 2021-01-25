Экокожа заметно набирает обороты. Героини стритстайла уже упорно демонстрируют стильные образы, сочетая несколько цветов кожи. Как искусно комбинировать цвета и при этом выглядеть стильно – учимся у модниц инстаграма.

Источник: Harper's Bazaar

К весне осталось совсем немного, поэтому можно уверенно готовиться к интересным аутфитам.

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Хотя первое тепло синоптики прогнозируют лишь с середины апреля, это не помешает надеть демисезонную куртку и удачно совместить наряды из экокожи. Этой весной героини стритстайла советуют надевать не только какую-то одну вещь из экокожи, а несколько.

Звезды инстаграма, которые захватывают сеть своими замечательными аутфитами позволяют себе смелые комбинации и советуют модницам также применять в своих образах этот трюк. Тем, кто боится экспериментировать, советуют сочетать в одном образе спокойные оттенки экокожи – например, черный и коричневый.

Надевайте для прогулки черный кожаный тренч с шоколадными брюками и такой же сумкой. Такой незаметный и спокойный образ захочется рассматривать не только вам, но и окружающим.

Смелым модницам советуют акцентную вещь из искусственной кожи дополнить маленькой изюминкой. К примеру, героини стритстайла морковный плащ из экокожи дополняют поясной сумкой оливкового оттенка. Ярко-оранжевую юбку миди сочетайте с баклажанным жакетом с мужского плеча.

Чтобы не ошибиться и вдохновиться идеями – смотрите стильную подборку аутфитов мировых фешионисток.



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE



Примеры сочетания различных цветов экокожи / IMAXTREE